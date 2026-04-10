«Долг $17 млн и бегство из страны»: сын Байдена сбежал от кредиторов за границу

Хантер Байден, известный своими скандальными похождениями, теперь еще и должник. Причем должник сбежавший. На Хантера подали в суд его бывшие адвокаты из фирмы Winston & Strawn LLP. Об этом сообщает Daily Mail.

Юристы требуют оплатить счета на сумму, «значительно превышающую 50 тысяч долларов». Сам сын экс-президента ранее признавался, что его общий долг тянет на 17 миллионов долларов.

Всудебных бумагах, оказавшихся в распоряжении журналистов, сказано: «мистер Байден проживает за границей». И добавили, что он «не может себе позволить» погасить задолженность. То есть — не то чтобы не хочет, а просто не в силах.

Судя по всему, Хантер предпочел свалить из США, чем разбираться с кредиторами. Куда именно — не уточняется. Адвокатская контора, которая раньше его защищала, теперь сама на него наехала. В США уже поговаривают, что за ним могут начать охоту приставы, но он уже за бугром.

