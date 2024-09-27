Politico: Байден скептически отнесся к идее Зеленского атаковать Курскую область

Президент США Джо Байден вместе с советниками не уверен в том, что решение президента Украины Владимира Зеленского напасть на Курскую область являлось верным. Об этом сообщило Politico со ссылкой на свои источники.

При этом в администрации США «беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта». Кроме того, Байден ставит по сомнение «план победы» Зеленского, который был озвучен им во время визита в Вашингтон.

Ранее сообщалось о том, что сорвалась встреча президента Украины с Дональдом Трампом. Последний хотел в своей резиденции побеседовать с Владимиром Зеленским, однако тот ответил отказом.