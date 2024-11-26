Донбасская Буча: МИД РФ готовит «шоковый контент» по зверствам ВСУ в Селидове

Министерство иностранных дел России документирует все случаи чудовищных действий украинских боевиков, в буквальном смысле истреблявших мирных жителей освобожденного ВС РФ города Селидово в ДНР. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям внешнеполитического ведомства Родиона Мирошника.

К настоящему времени уже известно о систематических расстрелах киевскими силовиками всех тех мирных жителей Селидова, кто не пожелал эвакуироваться вглубь Украины, захотев остаться в своих домах. Как подчеркнул Мирошник, весь «шоковый контент» по итогу будет предоставлен российским МИД международным организациям.

«Собираем все достоверные факты, видеоматериалы, фотоматериалы, доказательства, свидетельства людей — они должны быть соответствующим образом подготовлены — и вот этот шоковый контент, подготовленный в технологичном формате, и будет представлен на заседаниях различных международных организаций», — сказал он.

Далее российский МИД намерен потребовать от международных организаций какой-то реакции и реальных осуждающих киевский режим действий. Все материалы, как добавил Мирошник, предоставят тем государствам, что в состоянии адекватно их воспринять.

Ранее Мирошник рассказал, что ВСУ устроили в Селидово настоящую «кровавую баню», желая повторить жестокую провокацию, произошедшую в Буче. А перед этим житель Селидово рассказал, как украинские боевики расстреляли и сожгли его семью из пяти человек.