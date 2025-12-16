«Дополнительная боль для семьи»: Боярский и Воробьев потребовали удалить видео со школьной трагедией из Cети

Власти и правозащитники требуют немедленно прекратить распространение в интернете видеозаписей с места жестокого нападения в подмосковной школе. Они называют публикацию таких кадров аморальной и причиняющей дополнительную боль семье погибшего ребенка. Об этом сообщает «Коммерсант Северо-Запад».

Шокирующие кадры, снятые самим нападавшим во время расправы в элитной школе Горок-2, заполонили социальные сети и мессенджеры. В ответ на это глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что подобное распространение недопустимо и аморально, и призвал Роскомнадзор принять срочные меры.

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев аналогично обратился к журналистам с просьбой задуматься об этической стороне своих публикаций. Совет по правам человека при президенте пошел дальше, потребовав установить законодательную ответственность за выкладку подобного контента. В СПЧ подчеркивают, что авторы таких постов не думают о чувствах родных погибшего ребенка.

Ранее Воробьев назвал нападение на школьников в Одинцово запредельной жестокостью.