Дополнительный период проведения ГИА для 11 классов стартовал в Подмосковье

В Подмосковье стартовал дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 11-х классов, которые не смогли пройти аттестацию в основной период по уважительной причине или получили неудовлетворительные результаты. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что дополнительный период начался с экзамена по русскому языку, его написали 50 человек. За ходом выполнения заданий следили 10 общественных наблюдателей и 11 онлайн-наблюдателей в региональном ситуационно-информационном центре (СИЦ). Вскоре в регионе проведут экзамен по математике базового уровня и ГВЭ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.