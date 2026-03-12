Доступ гарантирован: в Госдуме анонсировали расширение «белых списков» в ближайшие недели

В Госдуме анонсировали расширение так называемых «белых списков» интернет-ресурсов в ближайшие две-три недели. Туда войдет большинство приложений, которыми россияне пользуются ежедневно, включая банки, маркетплейсы и сервисы связи, сообщил SHOT зампред Комитета по информполитике Андрей Свинцов.

По словам депутата, перечень пополнят мобильные приложения операторов связи, банковские сервисы, онлайн-площадки для покупок (маркетплейсы), каршеринг и кикшеринг, а также программы для работы с электронной почтой и кассовые аппараты. Решение призвано обеспечить бесперебойную работу этих ресурсов на фоне перебоев с интернетом и связью, на которые жители разных регионов страны жалуются с начала марта.

Свинцов пояснил, что ограничения доступа к ряду ресурсов вводятся в целях безопасности и противодействия угрозам, однако критически важные для повседневной жизни сервисы должны оставаться доступными. Включение в «белые списки» гарантирует, что работа этих приложений не будет заблокирована или замедлена при реализации мер по защите российского сегмента сети. В ближайшее время профильный комитет Госдумы планирует завершить формирование обновленного перечня. Ранее сообщалось, что операторы связи фиксируют рост нагрузки на сети и аномалии трафика, которые требуют дополнительной фильтрации.

