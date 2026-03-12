Таинственная «радиостанция Судного дня» выдала 16 шифровок за сутки: что скрывают сигналы УВБ-76

Таинственная радиостанция УВБ-76, известная в сети как «радиостанция Судного дня», 12 марта передала 16 зашифрованных сообщений. Большая часть этих сигналов повторяет шифровки, которые звучали в эфире 11 февраля, когда был установлен рекорд активности за 2026 год.

Согласно данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», отслеживающего эфир, вещание началось в 04:56 по московскому времени. Первыми прозвучали слова «примусный» и «режоруан». После небольшой паузы утром вышли шифровки «кобочелн» и «голубей». Наибольшая интенсивность наблюдалась во второй половине дня: с 14:42 до 16:11 в эфире появилось восемь сообщений, некоторые из них двойные. Среди переданных слов: «зуекокриз», «плексиглас», «залпофирн», «пользование», «трутошут», «панкозвук», «ласка», «блуд», «кавказ», «прыщавый», «простыня» и «авиационный».

Наблюдатели отмечают, что большинство этих кодов уже звучали 11 февраля, когда станция выдала рекордные 25 сообщений за сутки. Тогда авторы канала связали небывалую активность с плановыми учениями, в ходе которых проверялись узлы связи и радиоцентры под интенсивной учебно-боевой нагрузкой. Обычно такие тренировки проводятся раз в полгода или чаще. УВБ-76 — военный узел связи, вокруг которого из-за закрытого формата вещания и появления в эфире загадочных голосов и шифровок сложилось множество легенд, связывающих его с системой «Периметр» (известной на Западе как «Dead Hand»). Однако официального подтверждения эти теории не имеют.

