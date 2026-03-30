Дотронуться до носа и пройти по прямой: как теперь в Таиланде будут проверять русских покупателей алкоголя

В Таиланде с 28 марта вступили в силу новые правила реализации алкогольных напитков. Теперь перед покупкой спиртного в магазинах и барах покупатели обязаны пройти проверку на опьянение. Соответствующий документ опубликовал департамент по контролю заболеваний Минздрава страны.

Для желающих приобрести алкоголь разработали три теста. Первый — с закрытыми глазами коснуться кончика носа: промах более чем на 1 см расценят как признак опьянения. Второй — пройти десять шагов по прямой линии, развернуться и повторить путь в обратном направлении. Тест считается проваленным, если покупатель выйдет за черту, остановится или использует руки для сохранения равновесия. Третий — простоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую не ниже 15 см от пола. Две и более ошибки (опускание ноги раньше времени, использование рук, потеря равновесия или вставание на цыпочки) не позволят совершить покупку.

Нововведение последовало за предыдущим смягчением правил. В декабре 2025 года власти Таиланда отменили действовавший более полувека запрет на продажу алкоголя в обеденное время, разрешив реализацию с 14:00 до 17:00. Тогда представители ресторанного бизнеса прогнозировали рост выручки заведений не менее чем на 20%. Теперь же акцент сместился в сторону контроля состояния покупателей.

