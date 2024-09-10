Дрон ВСУ угодил в многоэтажку в Раменском: в сети появилось видео полыхающего дома с сонными жильцами

Один из дронов, что атаковал минувшей ночью Подмосковье, смог при падении попасть в многоэтажный жилой дом в подмосковном Раменском. В сети появились кадры происходящего.

Как можно наблюдать на видео, в настоящее время в многоэтажке происходит сильный пожар. Горят квартиры на 11 и 12 этажах. На месте работают пожарные, происходит эвакуация сонных жильцов. На месте находятся несколько карет скорой помощи.

Информации по пострадавшим и жертвам падения украинского дрона на жилой дом в подмосковном городе не поступало.

В настоящее время боевые расчеты ПВО продолжают отражать массированную атаку украинских БПЛА на московский регион.

Ранее мы писали, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья.

Также в районе 3:30 ночи вторника, 9 сентября, еще два беспилотника сбиты в Подмосковье. На сей раз в Домодедовском городском округе.

Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. На месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы. Известно, что в московских аэропортах из-за атаки ВСУ задержаны десятки рейсов.