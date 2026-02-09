Дрононосец «Гербера» замечен в зоне СВО: носитель для FPV-камикадзе атакует удаленные цели

Российские войска в зоне специальной военной операции начали применять новый тип вооружения — беспилотник-носитель «Гербера». Аппарат, зафиксированный на Сумском направлении, способен доставлять ударные дроны на расстояние до 600 километров для атак по глубокому тылу противника. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

«Гербера» функционирует как воздушный носитель, или «дрон-матка», для компактных FPV-беспилотников. Аппарат несет на своих крыльях несколько дронов-камикадзе, которые выпускает в заданном районе. После отделения управление перехватывает оператор, наводящий каждый дрон на конкретную цель.

Главное тактическое преимущество системы — резко возросшая дальность. Стандартные FPV-дроны имеют ограниченный радиус действия, а «Гербера» преодолевает от 300 до 600 километров, что позволяет выводить ударные аппараты на объекты энергетической и военной инфраструктуры, ранее находившиеся вне досягаемости.

Ранее сообщалось о том, что в Ростовской области силы ПВО сбили украинский дрон.