Украина не может организовать производство ракет, а без них невозможно уничтожить военные заводы России. Об этом пишет телеграм-канал «ПолитНавигатор», цитируя бывшего спикера запрещенной в России националистической организации «Правый сектор» Борислава Березу.

В разговоре с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, Борислав Береза выразил обеспокоенность тем, что президент Владимир Зеленский поставил задачу создать 3000 ракет и 30 тысяч реактивных дронов до конца 2025 года. Уже июль, но проблема в том, что производство 250 ракет в месяц — это больше, чем могут произвести Соединенные штаты Америки и Российская Федерация вместе взятые, отметил он.

Береза с сожалением констатировал, что в условиях отсутствия военных действий производство полутора тысяч ракет невозможно. А в условиях постоянных ракетных атак со стороны России — тем более.

«Это очередная глупость. Все ж понимают, почему ракеты прилетают именно в Днепропетровск, в районе Южмаша, в Киев в районе Лукьяновской, и так далее. Это узлы бывшего производства ракет на Украине. И под такими ударами сделать даже несколько десятков ракет было бы большим героизмом», — отметил украинец.

Береза также добавил, что без применения дальнобойных ракет даже большое количество беспилотных летательных аппаратов Украины не сможет нанести ущерб российским военным заводам.

Напомним, в субботу, 5 июля, противник также несколько раз предпринимал попытки нанести урон инфраструктуре. Сергей Собянин информировал об актуальной обстановке в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск.