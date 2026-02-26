Дроны против руферов: вице-губернатор Санкт-Петербурга объявил войну незаконным экскурсиям

Власти Санкт-Петербурга намерены радикально изменить подход к борьбе с нелегальными экскурсиями по крышам. Вице-губернатор Евгений Разумишкин предложил задействовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для мониторинга кровель исторических зданий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе заседания по итогам работы ГАТИ за 2025 год было отмечено, что использование дронов уже доказало свою эффективность в других сферах городского хозяйства. Несмотря на действующие ограничения на полеты, Разумишкин призвал максимально задействовать БПЛА там, где это позволяют правила безопасности, чтобы оперативно фиксировать правонарушения и минимизировать репутационный урон северной столицы.

Параллельно с воздушным патрулированием город развивает цифровую систему контроля. Нейросетевой комплекс «Городовой» в 2026 году научится распознавать девять новых видов нарушений. Технологии искусственного интеллекта планируют вывести и на воду: в Смольном обсуждают установку нейросетей на безэкипажные катера. Такие «автономные патрульные» будут следить за порядком в городских акваториях, дополняя систему тотального технического мониторинга Петербурга.

