Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Дроны вооруженных сил Украины атаковали Грайворон и два села в Валуйском городском округе, но обошлось без пострадавших. Об этом на своей официальной странице сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Известно, что для нападения неприятель применил дроны-камикадзе. Например, в Грайвороне беспилотник взорвался на территории центральной районной больницы, в подсобном помещении которой оказались выбиты стекла. А в Старом Хуторе из-за атаки беспилотников получили повреждения одно домовладение и автомобиль.

Еще три БПЛА ударили по селу Новопетровка. Урон был нанесен двум частным домам, а также линии электропередачи. В этой связи, часть населенного пункта временно осталась без электроэнергии. Специалисты приступят к работе, как только получат соответствующее разрешение от МО РФ.

Ранее мы писали о том, что артиллерия Россия наносит украинцам очень ощутимый ущерб на Купянском направлении.