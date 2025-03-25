Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале назвал того, кто пострадал в результате достигнутых договоренностей России и США по Черному морю. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Дубинского, в результате достигнутых договоренностей был нанесен удар по Евросоюзу. Он отметил, что перемирие в Черном море без участия Британии является очень серьезным ударом по планам ЕС влезть в переговорный процесс США и России.

Дубинский отметил, что фактически то перемирие, которое заключено между двумя странами, делает присутствие европейского флота и наземных войск на Украине ненужным — тем самым ставится вопрос о необходимости «миротворческой операции» как таковой. Дубинский отметил, что Украина без выхода к воздушному пространству и стратегическим объектам не нужна европейцам.

Ранее стало известно о планах Зеленского подорвать украинские АЭС.