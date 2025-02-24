Рада голосованием по Зеленскому подала сигнал Западу

Украинский депутат Александр Дубинский рассказал о том, какой сигнал послала Верховная рада Владимиру Зеленскому после провала постановления о полномочиях. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованное политиком сообщение в телеграм-канале.

По словам украинского депутата, такой провал стал фактически «показательной пощечиной», а не техническим сбоем. Дубинский уверен, что Зеленский должен вспомнить – он является не монархом, а временщиком.

Нардеп отмечает, что на Западе увидели тот парламент, который ставит украинского президента Владимира Зеленского на таймер обратного отсчета. При этом, в ЕС приняли решение поддержать президента Украины в его решении не проводить выборы в стране.