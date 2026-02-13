Духовность по регламенту: депутаты запретят массовые обряды в квартирах и нежилых помещениях МКД

В Государственную думу внесен масштабный законопроект, призванный поставить точку в конфликтах между жильцами многоквартирных домов и посетителями подпольных «молельных комнат». Об этом сообщает «РБК».

Инициативу поддержали 67 депутатов, включая лидеров почти всех ключевых фракций. Основная цель документа — запретить использование нежилых помещений и подвалов в жилых зданиях для проведения массовых богослужений и религиозных собраний. Теперь проводить коллективные молитвы и обряды в нежилых помещениях многоквартирных домов будет официально запрещено.

Молиться в своей квартире по-прежнему можно, но закон вводит оговорку: только для удовлетворения «индивидуальных духовных потребностей» самих жильцов. Однако любые попытки проповедовать или вовлекать новых сторонников внутри жилого фонда окажутся вне правового поля.

Авторы проекта подчеркивают: жилье должно оставаться территорией спокойствия. По их мнению, шум, толпы людей в подъездах и несоблюдение правил поведения прихожанами мешают отдыху граждан. В свою очередь, представители Совета по правам человека (СПЧ) отмечают, что такие незаконные точки часто становятся центрами распространения радикальных идей, особенно среди мигрантов.

