Duolingo заплатит 2 млн рублей: сервис для изучения языков оштрафовали за нарушение закона о персональных данных

Российских пользователей Duolingo, которые учили английский и другие языки с помощью зеленого совенка, ждет неприятный сюрприз. Сервис, долгое время работавший в России без оглядки на местное законодательство, наконец получил ощутимый удар по кошельку. Об этом сообщает «Газета.ru».

Технически штраф выписан не самой платформе, а американской компании eNom, которая занимается регистрацией доменных имен и хостингом для Duolingo. Но суть от этого не меняется: данные российских пользователей должны храниться на территории РФ. Duolingo, как и многие другие западные сервисы, до сих пор этого не делала.

В тот же день под раздачу попали и другие иностранные платформы. Change.org.Pbc оштрафовали на 1 млн рублей за ту же провинность, а разработчик приложения для аквалангистов PADI Americas Inc. — на 6 млн рублей. TikTok тоже не ушел от ответственности: Роскомнадзор выписал ему штраф в 700 тыс. рублей за нарушения в отчетности.

Это не первый звонок для иностранных IT-компаний. Власти последовательно ужесточают требования к хранению данных россиян. Пока Duolingo и другие сервисы пытались сохранять видимость независимости, штрафы росли. Теперь, когда сумма достигла 2 млн рублей, вопрос для западных платформ становится ребром: либо они выполняют закон, либо теряют аудиторию.

