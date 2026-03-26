Схема с видом на жительство: эксперт предупредил о риске купить иномарку в Белоруссии и остаться без страховки

Российские покупатели, мечтающие сэкономить на иномарке, все чаще присматриваются к новой схеме: приобрести машину в Белоруссии, предварительно получив там вид на жительство. Это позволяет заплатить минимальные пошлины. Но директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов предостерегает: экономия может выйти боком. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Эксперт объясняет: главная опасность такой покупки кроется не в таможне, а в страховке. Владельцы машин, ввезенных по этой схеме, рискуют столкнуться с невозможностью оформить ни каско, ни даже обязательное ОСАГО. Без страховки дорогостоящий актив остается беззащитным перед аварией, угоном или любым другим ущербом. И это не временная проблема, а системный риск.

Специалист подчеркивает: на первый взгляд привлекательная экономия на пошлинах в итоге может обернуться массой сложных или даже нерешаемых проблем. Цивилизованный рынок, по его словам, не предполагает таких серых схем.

Иными словами, погоня за дешевизной через белорусский ВНЖ может оставить покупателя с машиной, которую невозможно застраховать. А это значит, что любое ДТП или повреждение лягут на плечи владельца тяжелым грузом. Эксперты советуют не рисковать и выбирать легальные пути ввоза, даже если они дороже. Спокойствие и уверенность в завтрашнем дне стоят того.

