Договориться не получилось: полиция задержала мужчину с наркотиками в гробу

Дорожная полиция Чили в ходе плановой проверки задержала 41-летнего мужчину, пытавшегося провезти партию марихуаны в ритуальном грузе. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел вблизи города Санта-Барбара в провинции Био-Био. Внимание инспекторов привлек грузовик, водитель которого, как выяснилось, не имел прав. При более детальной проверке по базе данных правоохранители установили, что шофер уже находится в розыске по обвинению в незаконном обороте запрещенных веществ.

При осмотре содержимого кузова сотрудники полиции обнаружили 23 гроба. Подозрения инспекторов усилил резкий характерный запах марихуаны, исходивший от специфического груза. Последовавший за этим обыск подтвердил догадки: в одном из гробов был оборудован скрытый тайник. В нем находились четыре герметичных свертка с наркотическим веществом общим весом четыре килограмма.

Стоимость конфискованного товара оценивается в $42 млн чилийских песо, что по текущему курсу составляет порядка 3,6 млн рублей. На данный момент подозреваемый заключен под стражу, а нелегальный груз изъят в качестве вещественного доказательства.

