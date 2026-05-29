Два часа борьбы и улов за 3,8 млн рублей: три брата в Австралии поймали 107-килограммового тунца

Три брата из Австралии провели два часа в напряженной борьбе, чтобы выловить тунца весом 107 килограммов. Огромную рыбу они добыли с борта яхты двоюродного брата недалеко от города Аполло-Бей в штате Виктория, сообщает Nine News.

Питер, Майкл и Андреас Саллум признались, что были в полном шоке от улова. Капитан судна тоже очень удивился, когда гигантский тунец показался на поверхности. По данным издания, австралийский тунец этого вида считается одной из самых ценных рыб в мире. Стоимость одного килограмма его мяса достигает 683 австралийских долларов — это около 35,5 тысяч рублей.

Таким образом, потенциальная рыночная цена их улова могла составить примерно 73 тысячи долларов или 3,8 миллиона рублей. Однако в Австралии рыболовам-любителям строго запрещено торговать пойманной рыбой. Поэтому братья не получили ни цента: они съели тунца сами, а большую часть мяса раздали родственникам и друзьям.

Саллумы не жалеют о запрете. Для них главным остаются острые ощущения и память о невероятном улове, который теперь станет семейной легендой. Они подчеркнули, что подобная рыба попадается крайне редко, и каждый, кто хотя бы раз держал в руках такую добычу, понимает: такие мгновения дороже любых денег. На память о событии братья сохранили фотографии и видео, которыми уже поделились в соцсетях, вызвав восхищение подписчиков.

