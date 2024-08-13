Два человека погибли от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске

Два мирных жителя Луганской Народной Республики погибли под обстрелом автобуса в Лисичанске. Огонь по людям открыли украинские боевики. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

Второй погибший скончался в больнице, у мужчины было проникающее ранение сердца. Травма оказалась несовместимой с жизнью, заявила Наталия Пащенко.

Также стало известно, что от удара ВСУ пострадал 31 человек, 18 из них находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии, среди них один ребенок. В данный момент госпитализированы 30 человек. На место трагедии выехали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов Республики. Для эвакуации тяжелобольных в Лисичанск следуют две бригады республиканской клинической больницы и реаниматологи.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по автобусу кассетными боеприпасами, об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее сообщалось о том, что Луховицкие волонтеры из группы «СВОих не бросаем» сделали еще один гуманитарный выезд в Луганскую Народную Республику.