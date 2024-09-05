Два полицейских в Махачкале арестованы по делу о гибели бойца СВО во время допроса

В Махачкале набирает обороты история о гибели бойца СВО, который умер прямо во время допроса в отделе полиции. Сейчас по факту инцидента суд арестовал двух полицейских, сообщают в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

По предварительной информации, все случилось еще в первой половине июля: 48-летний боец СВО был доставлен в полицию после дебоша на улице, но во время допроса сначала сполз на пол, а потом полицейские принялись его «приводить в чувство» довольно жесткими физическими методами. Мужчина скончался, прибывшие медики лишь констатировали его смерть.

В итоге двух сотрудников ППС арестовали по обвинению в преступлении по статье 286 УК РФ – речь идет о превышении должностных полномочий. В СИЗО арестованные пробудут до 3 ноября текущего года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что площадь пожара на складе в Тульской области увеличилась до двух тысяч квадратных метров.