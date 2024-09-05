МЧС: площадь пожара на складе в Тульской области выросла

Площадь пожара на складе в Тульской области увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Возгорание случилось вечером четверга, 5 сентября, сообщают в официальном телеграм-канале МЧС России.

Напомним, что внутри горящего склада (речь идет о строящемся цехе) в Тульской области находятся бочки с моторным маслом. Теперь же площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Процесс тушения осложняется и тем, что, помимо расположенных внутри бочек с маслом, там наблюдается и высокая пожарная нагрузка в целом.

На месте увеличили группировки сил и средств, на данный момент пожар тушат 50 человек и 18 машин. По предварительной информации, пострадавших нет.



Напомним, ранее сообщалось о том, что ситуация в Курской области напугала американцев - это связано с отводом войск ВСУ с восточного фронта.