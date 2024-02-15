Два рыбака пропали в море в Дагестане

Вечером в четверг, 15 февраля, стало известно о пропаже двух рыбаков в Каспийском море в Дагестане. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные от экстренных служб республики.

Стало известно, что инцидент произошел недалеко от населенного пункта под названием Труженик – в Каспийском море в районе Аграханского залива перевернулась лодка с тремя рыбаками. При этом, уточняет издание, один из пострадавших сам выбрался из воды, а вот поиски двоих продолжаются.

На поисковые мероприятия влияют негативные погодные условия, а также наступившая темнота. Другие подробности уточняются.

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