Два рыбака пропали в море в Дагестане
Фото: [Photo by Sebastian Voortman form PxHere]
Вечером в четверг, 15 февраля, стало известно о пропаже двух рыбаков в Каспийском море в Дагестане. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от экстренных служб республики.
Стало известно, что инцидент произошел недалеко от населенного пункта под названием Труженик – в Каспийском море в районе Аграханского залива перевернулась лодка с тремя рыбаками. При этом, уточняет издание, один из пострадавших сам выбрался из воды, а вот поиски двоих продолжаются.
На поисковые мероприятия влияют негативные погодные условия, а также наступившая темнота. Другие подробности уточняются.
Напомним, ранее мы рассказали об отходе украинских войск в районе Авдеевки. Подробности читайте в нашем материале.