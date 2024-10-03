Два сухогруза под флагами Панамы и Того столкнулись в Босфоре

В четверг, 3 октября, в Стамбуле в Босфорском проливе столкнулись два сухогруза. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Разойтись в проливе не смогли 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, который направлялся из Батуми в Саудовскую аварию, а также 180-метровый сухогруз BUNUN ACE под флагом Панамы, следовавший из Испании в Батуми. К месту столкновения выдвинулись многочисленные буксиры, командам которых предстоит отбуксировать суда к одному из причалов. В публикации отмечается, что из людей никто не пострадал и все обошлось только материальными потерями.

Ранее сообщалось о том, что моряк получил тяжелые увечья после того, как хуситы обстреляли судно в Аденском заливе.