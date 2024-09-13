Два жителя ДНР пострадали во время эвакуации из-за украинского обстрела
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Украинские войска продолжают обстреливать территории ДНР. Так, очередной удар врага произошел в пятницу, 13 сентября, по территории Новогродовки, сообщает глава Донецкой Республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, люди эвакуировались в результате украинской атаки, но в районе железнодорожной станции Желанная украинцы обстреляли граждан. В итоге пострадали двое мужчин 1959 и 1988 годов рождения, по словам Пушилина, им оказывают все необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что украинцы атаковали территории ДНР в целом семь раз за день – всего со стороны врага было выпущено 165 боеприпасов. Напомним, что ранее в США заявили о том, что к словам Путина о последствиях ударов вглубь России отнеслись серьезно.