Две пробоины нашли у китайского судна, севшего на мель на Сахалине

По данным Росморречфлота, китайский балкер An Yang 2, который сел на мель у западного побережья Сахалина, имеет две пробоины. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты уточняют, что капитан аварийного судна доложил о двух пробоинах, которые находятся в форпике и балластных танках. При этом сообщается, что утечек нефтепродуктов не зафиксировано, а запасам также ничего не угрожает — они находятся в «подвесных» танках.

Ранее говорилось о том, что на севшем на мель грузовом балкере находится экипаж из 20 человек. Сам инцидент случился 8 февраля из-за сильного шторма. На борту более 700 тонн мазута, около тысячи тонн угля и 50 тонн дизельного топлива.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине вводится режим повышенной готовности из-за произошедшего.