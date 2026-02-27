Двенадцать лет за девятилетнюю девочку: какое наказание ждет смоленских похитителей

Фигурантам уголовного дела о похищении девятилетней школьницы в Смоленске может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Об этом сообщает «Lenta.ru».

О возможных юридических последствиях для задержанных мужчины и женщины сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, санкция статьи предусматривает длительное заключение в случае подтверждения вины обвиняемых в ходе судебного разбирательства.

Следствие инкриминирует задержанной паре совершение преступления по пункту «д» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса России, которая регулирует ответственность за похищение несовершеннолетнего лица. Хаминский подчеркнул, что данная квалификация является тяжкой и предполагает строгие меры ответственности. В настоящее время правоохранительные органы продолжают сбор доказательной базы для передачи дела в суд. Сейчас похитители находятся под стражей до завершения всех необходимых процессуальных действий.

