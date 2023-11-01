Движение ХАМАС заявило, что вновь обстреляло Тель-Авив в ответ на смерть гражданских

Бригады «Аль-Кассам» выпустили несколько ракет по Тель-Авиву и продолжают обстрел. В своих ресурсах боевики сообщили, что атака на крупный израильский город стало ответом на убийство мирный жителей в Палестине израильскими солдатами.

По официальным данным, количество жертв в секторе Газа с начала конфликта составило больше 8,5 тысячи человек, также сообщается, что число раненых превысило 21 тысячу человек. Израиль сообщается, что на территории страны погибли 1,3 тысячи человек, по данным российского посольства, среди погибших 20 россиян, еще семеро пропали без вести. Информация о пленных расходится, по разным данным в плену оказались 150 до 250 человек.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».