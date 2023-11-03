Движение «Хезболлах» переключило внимание Израиля с сектора Газа на Ливан
Фото: [©Пресс-служба ВС Израиля/РИА Новости]
Генсек «Хезболлах» Хасан Насрулла сообщил, что движение смогла отвлечь внимание части израильской армии от сектора Газа. Подробности сообщает РИА Новости.
По словам представителя движения, войскам удалось отвлечь треть войск Израиля и стянуть ее к границе с Ливаном. Он подчеркнул, что движение подвергает себя опасности, но это вынужденный риск, так как военные должны были участвовать в операции против сектора Газа до того, как отвлеклись на Ливан.
С начала конфликта на Ближнем Востоке Насрулла впервые выступил с обращением. Некоторые СМИ допускают, что после этого «Хезболлах» может объявить Израилю войну.
Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».