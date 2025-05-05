Двое напавших на полицейских в Махачкале ликвидированы

В телеграм-канале МВД Дагестана сообщается о том, что двое напавших на сотрудников ДПС в Махачкале были ликвидированы. Об этом стало известно в понедельник.

Согласно официальной информации от полицейских, двое напавших на сотрудников МВД были ликвидированы. Напомним, что в результате стрельбы погибло трое полицейских, есть и пострадавшие.

Так, в результате стрельбы пострадала и 17-летняя девочка, ее состояние пока не известно. Сама же стрельба началась после того как сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, водитель которого после открыл огонь по полицейским. Трое погибли, а террористы скрылись уже на служебной машине, вводился план «Перехват».