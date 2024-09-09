Двух солдат ВСУ заподозрили в совершении тяжких преступлений в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух военных из Украины, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Курской области. Об этом сообщают в телеграм-канале СК.

Фигурантами являются солдаты 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ 36-летний Виталий Панченко, а также 30-летний Иван Дмитраков. Военных подозревают причастности к нескольким преступлениям.

В частности, речь о покушении на убийство двух или более лиц, теракте, совершенном организованной группой, в незаконном ношении оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, ношении крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также в посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителей власти и незаконном пересечении государственной границы РФ. Кроме того, Панченко может иметь отношение к фактам мародерства и похищению человека.

Следователи придерживаются мнения, что украинские военные совершили ряд преступлений 7 августа текущего года. С целью запугивания гражданского населения и нанесения максимального ущерба экономике и работе российских органов власти, они не единожды пытались из огнестрельного оружия лишить жизни наших военных, а также мирных людей.

Так, Панченко вместе со своими сослуживцами напал на трех россиян, которые под угрозой расправы были вывезены в грузовике на Украину. Он же с другими военными украл продукты из магазина в Судже. Во время боев Дмитраков и Панченко попали в плен. Продолжается расследование совершенных ими преступлений.

Ранее сообщалось о том, что танк ВС РФ выдержал свыше 100 украинских атак. Добиться такой живучести техники в том числе удалось благодаря дополнительной броне и грамотным действиям экипажа многотонной машины.