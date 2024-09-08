Танк «Царь-мангал», который был произведен на «Уралвагонзаводе», пережил больше сотни украинских атак и спас экипаж от ракет. Об этом в воскресенье, 8 сентября, пишет РИА Новости, ссылаясь на репортаж «Звезды».

«Царь-мангал» не пострадал ни во время атаки беспилотниками со стороны ВСУ, ни ракетами, а экипаж, который находился внутри, абсолютно цел и невредим – военные продолжают выполнять свои боевые задачи.

Кстати, на «Царь-мангале» установлена дополнительная бронезащита, и именно она и защитила экипаж в непростое время от украинских атак. Формально, ранее танкисты делали своего рода навес из подручных материалов, а уже потом было принято решение о создании противодронового навеса над башней танка.

Напомним, ранее сообщалось о нарушениях на выборах в Петербурге – там на участке была обнаружена ручка с исчезающими чернилами.