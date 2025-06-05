Двух сотрудников издания URA.RU задержали после обысков в редакции

Правоохранительные органы задержали двух сотрудников екатеринбургской редакции URA.RU после проведения обысков в офисе, сообщил ТАСС. В числе задержанных — редактор Денис Аллаяров.

Ранее стало известно, что силовики нагрянули в офис издания в Екатеринбурге. Отмечалось, что это связано с финансированием URA.RU в 2020 году организацией, признанной в 2021 году иностранным агентом.

По данным Baza, другой причиной обысков стала работа корреспондентов издания с источниками. Показания на журналистов дал бывший сотрудник полиции, задержанный в марте 2025 года.

Кроме того, говорится в сообщении, основанием для задержания стали публикации в телеграм-канале «Погоны и галстуки», где была представлена информация о сотрудниках МВД — правоохранители хотят выяснить, откуда у журналистов оказались их данные.

Ранее сообщалось, что бывшему топ-менеджеру медиахолдинга «Патриот» Илье Горбунову суд назначил 10 лет колонии.