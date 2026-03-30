Дымят на лестничной клетке? Соседей можно наказать: 58% россиян устали от табачного ада

Табачный дым в подъезде — проблема, с которой сталкивается большинство жильцов многоквартирных домов. Проведенный опрос показал: 58% россиян жалуются на соседей, которые регулярно дымят на лестничных клетках. Люди рассказывают, что запах пропитывает не только общие коридоры, но и просачивается в квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В комментариях участники опроса не скрывают усталости. Одна из женщин сетует: мало того, что дышать приходится дымом по пути домой, так еще и окурок, брошенный в мусоропровод, может стать причиной пожара. Другой жилец жалуется на соседей, которые курят на балконе: либо держи окна закрытыми, либо вдыхай табак.

При этом юристы напоминают: с курильщиками можно бороться через суд. Если мирные переговоры не помогают, то за нарушение правил пользования общим имуществом можно взыскать компенсацию морального вреда — до 20 тыс. рублей. Судебная практика по таким делам уже есть.

Около 38% опрошенных, напротив, заявили, что им повезло: соседи не курят ни в подъезде, ни рядом. Но некоторые из них признались, что такой порядок дался нелегко — приходилось и самим разговаривать, и даже вызывать участкового. Одна женщина поделилась опытом: после визита полицейского курить в подъезде перестали, и до суда дело не дошло.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». В любом случае, дым в подъезде — это не просто неприятность, а нарушение, за которое можно привлечь к ответственности. И судя по данным опроса, каждый второй россиянин уже готов бороться за чистый воздух в собственном доме.

