Дышащий материал и проверенный бренд: разбираемся, нужны ли ребенку особенные памперсы на летний период

Выбор подгузников на лето может быть особенно важным, ведь в жаркую погоду дети чувствуют дискомфорт, а неправильно выбранные подгузники только усугубят ситуацию. Врач-дерматолог дала несколько советов, которые помогут правильно выбрать подгузники на лето.

Важно обратить внимание на материал подгузников: желательно, чтобы он был легким и дышащим. Идеально подходит хлопок и бамбук, они обеспечивают хорошую вентиляцию и позволяют коже ребенка дышать.

«Правильный размер – ключевой аспект в любое время года, а летом особенно. Подгузники не должны быть слишком тесными или слишком свободными. Первые однозначно приведут к раздражению детской кожи, а вторые могут пропускать жидкость», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

В зависимости от возраста ребенка и его активности необходимо выбрать подгузники с соответствующим уровнем защиты. Если ваш малыш еще не полностью контролирует мочеиспускание, лучше выбирать подгузники с высоким уровнем защиты. Некоторые из них имеют дополнительные функции, такие как индикатор влажности, который помогает определить, когда подгузник нужно поменять.

«И, конечно, смотрите на бренд. В вопросе выбора подгузников лучше полагаться на проверенных и надежных производителей. Они обычно не экономят на материалах, ребенку точно будет комфортно. Главное, чтобы их регулярно меняли и следили за кожей малыша», – заключила эксперт.

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