Дженнифер Лопес запланировала снять собственное реалити-шоу

Дженнифер Лопес после выхода фильма об истории любви с Беном Аффлеком планирует запустить собственное реалити-шоу, в котором расскажет о жизни после развода с актером. Об этом сообщил RadarOnline.

По мнению автора публикации, подобным образом Лопес хочет восстановить свои имидж и репутацию, которым был нанесен серьезный урон из развода с Аффлеком, а также отменой запланированного музыкального тура. Инсайдер сообщил, что актриса и певица хочет доказать всем, что она «не такая уж и противная», а еще осадить бывшего мужа, который вышел из истории с бракоразводным процессом победителем. Отмечается, что заметную роль в инициативах Лопес могла сыграть Ким Кардашьян, с которой они очень дружны.

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