Джордж Клуни признался, чем разозлит свою супругу Амаль

63-летний Джордж Клуни следит за своим образом и не боится экспериментировать со своей внешностью ради роли, но его жене, адвокату по гражданским права Амаль Клуни, это не всегда приходится по душе.

Об этом пишет Voice, уточняя, что Джордж Клуни вскоре появится на сцене Бродвея, чтобы сыграть в спектакле «Доброй ночи и удачи», но есть одно но – актеру придется изменить свою внешность: в частности, чтобы спрятать седину, волосы придется покрасить в черный цвет.

Клуни уверен, что его жена Амаль возненавидит за это действие, ведь ничего так не старит мужчину, говорит актер, как тот момент, когда «пожилой парень красит волосы».

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