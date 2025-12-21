Ей аплодировали: Лариса Долина впервые вышла на сцену после суда и обратилась к россиянам

Российская певица Лариса Долина впервые появилась на публике после громкого судебного решения, которое может оставить ее без московской квартиры. Как пишет Super.ru, певицу встретили с меньшей радостью, чем до скандала, а провожали вовсе молча.

Исполнительница выступила на концерте «Рождество Григория Лепса», и, по наблюдениям очевидцев, ее выход был принят залом сдержанно — без бурных оваций, которые обычно сопровождают звезду такого масштаба. Впрочем, звездные обозреватели отметили, что артистке все равно аплодировали при выходе на сцену.

После номера Долина лишь поздравила зрителей с наступающими праздниками и быстро удалилась за кулисы, что контрастировало с ее обычно более развернутым общением с публикой. Когда она уходила зал сохранил молчание и воздержался от аплодисментов.

Напомним, что выступление состоялось на фоне серьезного жизненного стресса для артистки. Ранее Верховный суд РФ вынес окончательное решение по иску покупательницы Полины Лурье в ее пользу. Суд постановил, что Долина и ее родственники должны освободить проданную квартиру в Хамовниках, стоимостью около 112 млн рублей. Если они не сделают этого добровольно в ближайшее время, Мосгорсуд рассмотрит вопрос об их принудительном выселении. Сама же звезда настаивала, что все делала под влиянием мошенников.

Ранее сообщалось, что концерт Ларисы Долиной в Туле был отменен. Также в разгар судебных разбирательств стало известно, что две юрмальские квартиры певицы под угрозой конфискации.