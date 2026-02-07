Эйнштейн против квантовой гравитации: что показала новая проверка ученых

Международная группа ученых провела наиболее точную на сегодняшний день проверку одного из фундаментальных принципов теории относительности Альберта Эйнштейна — постоянства скорости света в вакууме. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review D.

Исследователи проанализировали данные о фотонах, испущенных экстремально мощными космическими событиями, такими как гамма-всплески, активные ядра галактик и пульсары, удаленные на миллиарды световых лет. Целью работы был поиск возможных нарушений лоренц-инвариантности — принципа, согласно которому законы физики одинаковы для всех инерциальных наблюдателей. Некоторые теории квантовой гравитации допускают, что фотоны разной энергии могут распространяться с едва заметным различием в скорости, что стало бы отклонением от предсказаний Эйнштейна.

Для проверки этого ученые применили системный подход, используя Стандартное расширение модели (SME), чтобы исключить инструментальные погрешности и учесть все возможные типы нарушений симметрии. Особое внимание было уделено анализу рекордного гамма-всплеска GRB 221009А 2022 года. Однако ни в этом, ни в других случаях не было обнаружено малейшей временной задержки между фотонами высокой и низкой энергии.

Результаты, опубликованные в журнале Physical Review D, с высочайшей точностью подтверждают, что скорость света остается неизменной константой даже на космологических расстояниях и в самых энергичных процессах во Вселенной.

