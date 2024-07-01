Экономист Лобода: Запад может заставить Украину продавать госкомпании за полцены

Экономист Андрей Лобода в беседе с RT рассказал, что Украине не грозит дефолт, так как главному кукловоду, Западу, это просто не выгодно. Однако он не исключил, что Киев могут принудить продавать госкомпании за полцены.

Дефолт на Украине — решение политическое, считает экономист. Он усомнился, что Америка и Европа допустят такой сценарий. Скорее всего, Запад напечатает деньги для макроэкономической стабильности, но это поставит Украину в еще более зависимое положение.

Самые привлекательные компании Украины, по словам эксперта, заставят спустить с молотка всего за половину стоимости.

«Обкрадывание Украины западным капиталом продолжится», — заключил аналитик.

Отметим, недавно The Economist спрогнозировал дефолт на Украине через месяц. Такой сценарий возможен, если власти не договорятся с кредиторами как минимум до 1 августа.

В это же время, в непростое для Украины время, супруга Владимира Зеленского совершает солидные покупки. По данным, СМИ, она купила Bugatti за 4,5 миллиона евро.