Экономист объяснил россиянам правила покупки долларов

Приобретать доллар в настоящее время, когда он сильно ослаб по отношению к рублю, стоит лишь в расчете на долгосрочную перспективу и оценивая все вероятные риски. Об этом Лента.ру сообщила со ссылкой на экономиста Михаила Беляева.

Экономист уточнил что, при покупке американской валюты необходимо помнить, что покупаться она будет по утвержденному банком курсу. Продавать ее придется аналогичным образом, а не по биржевому курсу. Чтобы немного улучшить свое финансовое положение или хотя бы не прогореть, гражданину придется ждать подорожания доллара минимум на десять пунктов.

«В обменниках курс заметно отличается от биржевого. Так есть ли смысл? Об этом надо думать и исходя из этого рассчитывать», — сказал Беляев.

По мнению экономиста, в долгосрочной перспективе американская валюта все равно восстановит позиции по отношению к рублю из-за разницы экономик государств. Однако, прогнозировать короткие сроки достаточно сложно, так как в настоящее время курс определяется «практически вручную».

Ранее россияне бросились в обменные пункты в надежде заработать на укреплении курса рубля.