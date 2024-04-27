Экономист Остапкович спрогнозировал ослабление рубля летом 2024 года

Рубль ослабнет в июне или июле текущего года, отметил в беседе с KP.RU директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Прогноз Минэка специалист считает объективным. Согласно ему, к концу 2024-го доллар будет стоить более 98 рублей, а через два года преодолеет отметку в 100 рублей. В настоящее время показатели держатся на 92,1. Подобные изменения приведут к положительному влиянию на бюджет, считает эксперт.

«Один из источников наполнения бюджета — это продукция экспортеров. Продавая свои товары за валюту, они будут приносить бюджету больше рублей. И чем сильнее доллар, тем больше рублей за него получат экспортеры, соответственно, больше рублей отдадут в бюджет. Это восполнит дефицит бюджета, у нас же, напомню, в этом году бюджет дефицитный (то есть запланированные расходы превышают доходы — Ред.)», — отметил Остапкович

Впрочем, подорожание доллара повысит ценник на зарубежные товары. Впрочем, существенной роли это уже не сыграет на фоне санкций. По словам специалиста, важнее, чтобы рубль был стабильным.

«Думаю, в июне-июле начнется вялотекущее ослабление рубля, и он будет приближаться к 100. Главное, не пересекать эту «красную линию», оставаться где-то на уровне 98 рублей за доллар. Это будет устраивать и население, и бюджет, и экономических агентов», — заключил эксперт.

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