В случае если Дональд Трамп, который был избран президентом Соединённых Штатов, не откажется от поддержки Киева и продолжит выдвигать требования к российскому лидеру Владимиру Путину, Москва продолжит процесс демилитаризации Украины и не позволит ей иметь собственные вооружённые силы. Такое предположение в рамках интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive высказал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Накануне представитель избранного президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что американский лидер не собирается идти на компромисс в отношении украинского кризиса.

«Русское слово для этого — „нет“», — сказал Джонсон на русском языке.

По мнению Джонсона, именно Трамп должен быть наиболее заинтересован в скорейшем прекращении конфликта на Украине, учитывая его обещание завершить войну в течение суток.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Россия имеет значительное преимущество над Вооружёнными силами Украины как в тактическом, так и в стратегическом плане. Без постоянной поддержки со стороны западных стран Киев не сможет долго противостоять России.

«Часы пойдут днем 20 января (День инаугурации Трампа. — Прим. ред.) и к полудню 21 января, если война не закончится, критики громко запоют хором о его провале. Каждый следующий день будет напоминанием о его провале», — заключил экс-аналитик.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассчитывает разрешить украинский конфликт в течение ближайших шести месяцев.