Экс-чиновницу из Белгородской области внесли в список террористов и экстремистов

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и ее сообщника Александра Холодкова, обвиняемых в содействии террористической деятельности в интересах их руководителей с Украины, были занесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС и ссылается на ведомство.

Уточняется, что женщина родилась в 1995 году Белгородской области, а еще сообщник в 1986 году в Волгоградской области. По версии следствия, фигуранты причастны к незаконному обороту взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а также членстве в сообществе террористической направленности. Вменяют им и приготовление к изготовлению взрывчатки, а также подготовку к совершению теракта.

Кроме того, в список террористов и экстремистов также попал Кирилл Брик, которого ранее признали виновным в создании самодельной взрывчатки.

Ранее сообщалось о том, что продавшие террористам из «Крокуса» автомобиль, были в курсе запланированного злоумышленниками преступления. В результате нападения на концертный зал погибли 145 человек, а еще несколько сотен получили увечья различной степени тяжести.