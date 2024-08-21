Экс-депутат Гудков получил восемь лет колонии за фейки о Вооруженных силах России

В Москве по решению суда к восьми годам лишения свободно заочно был приговорен экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков*, который обвинялся в распространении ложной информации о ВС РФ. Об этом сообщается на официальной странице прокуратуры столицы.

Из опубликованного сообщения следует, что мужчина был признан виновным в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Учитывая позицию прокурора бывший депутат был приговоре к восьми годам колонии общего режима заочно.

Ранее сообщалось о том, что в следственный изолятор был отправлен скандальный блогер Алексей Поднебесный. По данным следствия, мужчина совершил развратные действия в отношении 15-летней девушки.

*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов