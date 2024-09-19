Экс-футболиста лондонского «Арсенала» арестовали за контрабанду 60 кг наркотиков

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Джей Эммануэль-Томас арестован за причастность к контрабанде порядка 60 кг каннабиса на территорию Великобритании. Об этом пишет Sky Sports.

Наркотики были найдены в лондонском аэропорту Станстед в двух чемоданах, которые прибыли с рейсом из Бангкока в августе. Уточняется, что стоимость «товара» превышает €700 тыс. Также по данному делу проходят две женщины, которых допросили и отпустили с обязательством явиться в суд.

Футболисту 33 года. Профессиональную карьеру начал в «Арсенале», после которого она пошла на спад. В этом году Джей подписал контракт с клубом «Гринок Мортон», выступающим в шотландском Чемпионшипе.

Ранее сообщалось о том, гол российского полузащитника Алексея Миранчука принес его команде ничью в противостоянии с клубом Лионеля Месси.