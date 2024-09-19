Полузащитник Алексей Миранчук забил гол в игре с Месси и спас команду от поражения

Российский полузащитник Алексей Миранчук в чемпионате MLS забил гол и спас свою команду «Атланта Юнайтед» от поражения в игре против «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси.

Игра складывалась в пользу соперника, однако на 84-й минуте россиянин нанес неотразимый удар в дальнюю девятку и сравнял счет в матче. Встреча закончилась со счетом 2:2. На сегодняшний день «Атланта Юнайтед» находится на 11-м месте в Западной конференции, а «Интер Майами» занимает первую строчку.

Ранее сообщалось о том, что бывший футболист «Зенита» Артем Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон».