Экс-гендиректор ИД «Коммерсантъ» Желонкин назначен замминистра просвещения

Ранее Желонкин работал в ИД «Коммерсантъ» с 2013 года, спустя три года стал генеральным директором, а еще через два года и главным редактором ИД. Ушел Желонкин в августе 2024 года, стал советником министра просвещения, а сейчас появились новости о его назначении на должность замминистра.

Напомним, ранее стало известно о том, что фотокорреспондент ИД «Коммерсантъ» Анатолий Жданов попал под украинский обстрел в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. Сообщается о том, что он, к счастью, не пострадал, как и находившаяся рядом с ним группа.