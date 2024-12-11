Бывшего гендиректора ЧЭМК приговорили к условному сроку по делу о педофилии

Бывшего гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского приговорили к условному сроку за педофилию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в судебной системе.

По данным издания, Ходоровский работал гендиректором на одном из крупнейших предприятий такого плана в России, но был задержан за совершение преступлений против половой неприкосновенности подростков.

Приговором суда ему назначили срок в виде четырех лет условно с испытательным сроком на три года. Напомним, ранее сообщалось о том, что